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17:58 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии обвиняемый в убийстве Яны Перчаткиной арестован

УФА, 2 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. По ходатайству Следственного комитета по Башкортостану судом 38-летнему жителю Белорецка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Убийство малолетней». Мужчине уже предъявлено обвинение.

Версия следствия следующая: утром 3 мая девятилетняя жительница Белорецка Яна Перчаткина ушла в школу из дома и пропала. В ходе проводимого следователями-криминалистами осмотра места происшествия на территории одного из домовладений по улице Фурманова 1 июня было обнаружено тело школьницы с признаками насильственной смерти. Предварительно, у ребенка имеется открытая черепно-мозговая травма. Характер причиненных телесных повреждений исключает их получение в результате автоаварии.

«Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства, а также мотивы совершенного преступления. Назначается ряд экспертных исследований из различных областей науки. Расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировали в пресс-службе СКР по РБ.

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