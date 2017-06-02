В Башкирии обвиняемый в убийстве Яны Перчаткиной арестован

Версия следствия следующая: утром 3 мая девятилетняя жительница Белорецка Яна Перчаткина ушла в школу из дома и пропала. В ходе проводимого следователями-криминалистами осмотра места происшествия на территории одного из домовладений по улице Фурманова 1 июня было обнаружено тело школьницы с признаками насильственной смерти. Предварительно, у ребенка имеется открытая черепно-мозговая травма. Характер причиненных телесных повреждений исключает их получение в результате автоаварии.

«Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства, а также мотивы совершенного преступления. Назначается ряд экспертных исследований из различных областей науки. Расследование уголовного дела продолжается», — прокомментировали в пресс-службе СКР по РБ.