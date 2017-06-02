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18:10 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежец за неделю угнал 6 авто и сдал их на металлолом

Поймали угонщика, когда он вновь явился в пункт приёма металлолома.

Воронежские полицейские поймали 22-летнего серийного угонщика, который за неделю умудрился похитить шесть авто и сдать их в металлолом. Об этом сегодня, 2 июня, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как рассказывают стражи порядка, весь угнанный транспорт — был марки «ВАЗ». Похищал машины злоумышленник из разных районов города. Затем отвозил скупщику в Бабяково и продавал за небольшую плату.

В ходе расследования стражи порядка установили его личность и узнали, где его можно найти. Задержали воронежца, когда он ещё раз попытался продать угнанное авто. На этот раз в пункте приёма его ждали оперативники.

Молодой человек уже дал признательные показания. Против него возбудили уголовное дело. На данный момент угонщика поместили в изолятор временного содержания.

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