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18:55 (мск), источник: УНИАН

Бывший работник Шустера рассказал, как киллер вышел на Окуеву

Стукало заверил, что никаких рекомендаций относительно Вернера он никому не предоставлял.

Источник: УНИАН

Бывший гостевой редактор программы Шустера Алексей Стукало подтвердил, что кадыровский киллер вышел на Осмаева и Окуеву через «Студию Савика Шустера». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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«По поводу заявления Амины Окуевой могу сообщить следующее. Действительно, 22 мая ко мне обратилась помощник Савика Шустера Неля Шелякина с просьбой предоставить контакт Амины Окуевой. Действительно, 22 мая Амина обратилась ко мне с вопросом о том, принимал ли некий Алекс Вернер ее контакты на студии Шустера. И я действительно ответил утвердительно. Потому что это была правда», — говорится в его сообщении.

Кроме того, по словам Стукало, Окуева 26 мая спросила у него через Facebook, знает ли он, кто такой Вернер.

«Но я ей не ответил вообще, потому что был занят, а потом элементарно забыл», — отметил он.

Поэтому, продолжил Стучако, никаких рекомендаций относительно Вернера он никому не предоставлял и не мог предоставить, потому что с ним никогда не общался.

«Контакты Амины Окуевой меня попросила именно Неля Шелякина», — добавил экс-гостевой редактор программы Шустера.

Ранее СМИ писали, что личный киллер Рамзана Кадырова Артур Дениссултанов-Курмакаев выдавал себя за журналиста, называясь Алексом Вернером.

Как сообщал УНИАН, стрельба произошла 1 июня на Подоле в Киеве. Добровольцы батальона «Киев-2» Адам Осмаев, которого в России обвиняли в подготовке покушения на президента Владимира Путина, Амина Окуева приехали на интервью с якобы французским журналистом. При встрече он достал пистолет и попал в Осмаева. Его жена Амина начала стрелять в ответ из наградного огнестрельного оружия и ранила нападавшего.

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