Бывший работник Шустера рассказал, как киллер вышел на Окуеву
Стукало заверил, что никаких рекомендаций относительно Вернера он никому не предоставлял.
Стукало заверил, что никаких рекомендаций относительно Вернера он никому не предоставлял.
Бывший гостевой редактор программы Шустера Алексей Стукало подтвердил, что кадыровский киллер вышел на Осмаева и Окуеву через «Студию Савика Шустера». Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«По поводу заявления Амины Окуевой могу сообщить следующее. Действительно, 22 мая ко мне обратилась помощник Савика Шустера Неля Шелякина с просьбой предоставить контакт Амины Окуевой. Действительно, 22 мая Амина обратилась ко мне с вопросом о том, принимал ли некий Алекс Вернер ее контакты на студии Шустера. И я действительно ответил утвердительно. Потому что это была правда», — говорится в его сообщении.
Кроме того, по словам Стукало, Окуева 26 мая спросила у него через Facebook, знает ли он, кто такой Вернер.
«Но я ей не ответил вообще, потому что был занят, а потом элементарно забыл», — отметил он.
Поэтому, продолжил Стучако, никаких рекомендаций относительно Вернера он никому не предоставлял и не мог предоставить, потому что с ним никогда не общался.
«Контакты Амины Окуевой меня попросила именно Неля Шелякина», — добавил
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Как сообщал УНИАН, стрельба произошла 1 июня на Подоле в Киеве. Добровольцы батальона «Киев-2» Адам Осмаев, которого в России обвиняли в подготовке покушения на президента Владимира Путина, Амина Окуева приехали на интервью с якобы французским журналистом. При встрече он достал пистолет и попал в Осмаева. Его жена Амина начала стрелять в ответ из наградного огнестрельного оружия и ранила нападавшего.