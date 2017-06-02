В Гомельской области под колесами поезда погибла женщина

2 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области под колесами поезда погибла 52-летняя женщина. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил Гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

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Инцидент произошел 31 мая около 10.00 неподалеку от остановочного пункта Калининский. Машинист поезда межрегиональных линий Минск — Гомель заметил на железнодорожных путях женщину и подал усиленный звуковой сигнал, на который она не отреагировала. Тогда машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить трагедию не сумел.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. По данному факту проверку проводит Буда-Кошелевский районный отдел Следственного комитета.

Как проинформировал Сергей Казакевич, в Гомельской области за пять месяцев на железной дороге произошло семь несчастных случаев с участием пешеходов, четыре из которых — смертельные.