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18:43 (мск), источник: Водитель Петербурга

Поджог автомобилей на Богатырском попал на камеры

Камеры видеонаблюдения засняли, как неизвестный поджог автомобиль на Богатырском ночью 31 мая. От огня тогда пострадали и припаркованные рядом машины.

Видео с камер опубликовала в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» участница Катерина, чей автомобиль сгорел в этом пожаре. На записи видно, как неизвестный мужчина подошел к припаркованному автомобилю Toyota Land Cruiser, положил одну канистру под машину, вторую на нее, затем кинул факел и убежал.

Кроме того, на записи с камер на другом здании видно, куда убегает злоумышленник, а также девушку, которая могла его видеть. Потерпевшая просит откликнуться очевидцев.

Напомним, что пожар произошел у дома 39/2 по Богатырскому проспекту. Огонь от подожженного «Ленд Крузера» перекинулся на три стоявшие рядом машины: Mazda CX5, «ГАЗ» и KIA.

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