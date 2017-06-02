Поджог автомобилей на Богатырском попал на камеры
Камеры видеонаблюдения засняли, как неизвестный поджог автомобиль на Богатырском ночью 31 мая. От огня тогда пострадали и припаркованные рядом машины.
Камеры видеонаблюдения засняли, как неизвестный поджог автомобиль на Богатырском ночью 31 мая. От огня тогда пострадали и припаркованные рядом машины.
Видео с камер опубликовала в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» участница Катерина, чей автомобиль сгорел в этом пожаре. На записи видно, как неизвестный мужчина подошел к припаркованному автомобилю Toyota Land Cruiser, положил одну канистру под машину, вторую на нее, затем кинул факел и убежал.
Кроме того, на записи с камер на другом здании видно, куда убегает злоумышленник, а также девушку, которая могла его видеть. Потерпевшая просит откликнуться очевидцев.
Напомним, что пожар произошел у дома 39/2 по Богатырскому проспекту. Огонь от подожженного «Ленд Крузера» перекинулся на три стоявшие рядом машины: Mazda CX5, «ГАЗ» и KIA.