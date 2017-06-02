Поджог автомобилей на Богатырском попал на камеры

Видео с камер опубликовала в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург» участница Катерина, чей автомобиль сгорел в этом пожаре. На записи видно, как неизвестный мужчина подошел к припаркованному автомобилю Toyota Land Cruiser, положил одну канистру под машину, вторую на нее, затем кинул факел и убежал.

Кроме того, на записи с камер на другом здании видно, куда убегает злоумышленник, а также девушку, которая могла его видеть. Потерпевшая просит откликнуться очевидцев.