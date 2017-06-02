Очевидцы: На синей ветке метро распылили газ

Как написали «Фонтанке» читатели, газ в вагоне поезда распылили в начале седьмого вечера в перегоне между «Фрунзенской» и «Московскими воротами».

Пассажиров с кашлем и резью в глазах высадили на «Московских воротах». Следующий приехавший с «Фрунзенской» поезд также привёз кашляющих людей.

«Сильнее всего ощущается в первом вагоне. Сперва пришлось выйти на платформу, стало полегче. Но затем следующий поезд привёз на станцию новую порцию газа (кашель усилился), и все поспешили выйти на поверхность», — пишет читатель.