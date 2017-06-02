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19:06 (мск), источник: Фонтанка

Очевидцы: На синей ветке метро распылили газ

На синей линии метро Петербурга резкий запах вынудил кашляющих пассажиров выйти из вагона. ЧП случилось вечером 2 июня.

Как написали «Фонтанке» читатели, газ в вагоне поезда распылили в начале седьмого вечера в перегоне между «Фрунзенской» и «Московскими воротами».

Пассажиров с кашлем и резью в глазах высадили на «Московских воротах». Следующий приехавший с «Фрунзенской» поезд также привёз кашляющих людей.

«Сильнее всего ощущается в первом вагоне. Сперва пришлось выйти на платформу, стало полегче. Но затем следующий поезд привёз на станцию новую порцию газа (кашель усилился), и все поспешили выйти на поверхность», — пишет читатель.

В пресс-службе подземки объяснили, что газ, вероятнее всего, распылили дебоширы, которые сцепились ещё на платформе «Фрунзенской», а потом продолжили выяснять отношения в вагоне.
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