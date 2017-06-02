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22:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Полиция сообщила подробности стрельбы в Киеве

По информации пресс-секретаря полиции Киева Оксаны Блищик, злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и убежал. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Укриана. Мужчина получил огнестрельное ранение в результате конфликта в Днепровском районе Киева, на месте работает полиция, сообщила в пятницу пресс-секретарь полиции столицы Оксана Блищик.

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«В результате конфликта в Днепровском районе пострадавший получил огнестрельные ранения. Его доставили в больницу. На месте работает следственно-оперативная группа», — написала Блищик на своей странице в Facebook.

По ее данным, правоохранители получили сообщение, что на Харьковском шоссе слышны выстрелы. На место выехала полиция, при осмотре правоохранители изъяли стреляные гильзы, сейчас они общаются со свидетелями.

«Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и убежал. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента. Решается вопрос об открытии уголовного производства», — добавила Блищик.

Ранее сообщалось, что в Киеве в пятницу вечером произошла перестрелка на Левом берегу в районе Института химии НАН Украины.

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