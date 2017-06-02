Фестиваль Rock am Ring в ФРГ приостановлен из-за угрозы теракта
Полиция ФРГ после оценки ситуации отдала распоряжение о том, чтобы зрители покинули территорию проведения фестиваля.
Полиция ФРГ после оценки ситуации отдала распоряжение о том, чтобы зрители покинули территорию проведения фестиваля.
БЕРЛИН, 2 июня. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Известный
Полиция ФРГ после оценки ситуации отдала распоряжение о том, чтобы зрители покинули территорию проведения фестиваля.
«Нам не остается другого выбора, как прервать фестиваль. Полиция должна провести следственные мероприятия», — цитирует газета Bild заявление организаторов. Другие подробности пока не приводятся.
Более 87 тыс. человек приобрели билеты на трехдневный праздник. На четырех сценах должны были выступить в общей сложности 85 музыкальных коллективов, в том числе такие известные группы, как die Toten Hosen, Rammstein, System Of A Down.
Как ожидается, решение по вопросу продолжения фестиваля будет принято в субботу.