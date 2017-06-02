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2 июня, источник: Nakanune.ru

В Свердловской области несколько муниципалитетов остались без света из-за грозы

Непогода нарушила работу нескольких линий электропередачи.

Без света остались жители населенных пунктов Сысертского, Белоярского, Кировградского и Артинского районов, а именно, поселков Тепловая и Маляя Дегтярка, деревень Большие Карзи и Амельково, сёл Бараба и Бородулино, поселков Косулино, Поварня, Бобровский, сёл Кашино, Патруши, частично годоров Арамиль и Сысерть, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По информации департамента по связям с общественностью ОАО «МРСК Урала», в результате непогоды была нарушена работа нескольких линий электропередачи классом напряжения 110 киловольт, а также распределительных сетей.

В филиале «Свердловэнерго» были мобилизованы все силы для восстановления электроснабжения, прерванного по вине стихии. В настоящее время специалисты делают все необходимое, чтобы в максимально короткие сроки восстановить электроснабжение потребителей области. Создан оперативный штаб, который контролирует ситуацию.

В компании работает телефон горячей линии 8 800 2501 220, по которому жители региона могут уточнить информацию о ходе восстановительных работ.

Напомним, что МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области со 2 на 3 июня. В регионе ожидаются грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 20−25 м/с.

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