Командир чеченского батальона имени Шейха Мансура назвал виновника покушения на Осмаева

«Сейчас все средства массовой информации — и наши, и их — будут расшатывать эту ситуацию, потому что это такая новость, будут все тянуть туда-сюда. Мы с Адамом и их подразделением были в прекрасных отношениях. То, что мы разделились — это не потому, что мы рассорились, такого ничего не было. Они были у нас в частях, наши ребята ездили туда, часто созванивались, спрашивали, нужна ли помощь — в любое время готовы помочь. И нам нужна будет — мы вас позовем. Так что ничего такого не было. Может, кому-то интересно нагнетать такую обстановку», — прокомментировал Муслим слухи о якобы конфликте в среде чеченцев, которые воюют в АТО на стороне украинской армии.

Причину, по которой произошло разделение, командир добровольческого подразделения не называет — лишь подчеркивает, что его батальон остался на фронте, а побратимы по батальону имени Джохара Дудаева обещают вернуться в случае активизации боевых действий. «Это их дело. Мы добровольцы, они добровольцы. Моя цель и задача — до конца бить врага и победить. Не уйти, что я отвоевал и все, я уже пенсионер. Я 26 лет воюю с Россией. Я не закончил войну. Моя Чечня оккупирована россиянами. Режим Кадырова сегодня охраняет 100 тысяч российских солдат на территории одной Чечни. Это я не считаю, сколько в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии. Мы идем и будем идти до конца. У них там свои причины, я не знаю, я не спрашивал. Но они всегда по телефону говорили: если что-то активизируется… Потому что перемирие, мы отошли и тут занимаемся какими-то своими делами. Мы на передовой и не собираемся ни в тыл, ни в отпуске — никуда», — пояснил Муслим.

Он добавил, что разделение произошло еще до смерти Исы Мунаева в феврале 2015 года в Дебальцево. «Мы разделились не после смерти Исы. Иса был жив, это было в Днепропетровске, мы сели, обсудили, у меня свое видение было, у него свое — пожелали друг другу удачи и разделились. Через несколько месяцев Иса погиб. С Адамом никаких движений не было, наоборот, когда Иса погиб, мы туда приехали, помогли, чем могли. Мы разделились, чтобы растянуться, чтобы не быть в одном месте, чтобы врагам не легче было нас найти в одном месте. Чем больше растянемся — тем сложнее им будет», — считает командир батальона имени Шейха Мансура.

«Мы одно целое. Чеченцев и так мало, зачем нам ссориться. У нас там предателей хватает, если нам здесь ссориться — ну, куда уже дальше. Поэтому такого не может быть вообще. Движемся к победе с каждым днем. Понемногу, но движемся», — добавил доброволец.

По мнению Муслима, в покушении на Осмаева может быть заинтересована только одна сторона. «В ФСБ РФ такая тактика, чтобы натворить чего-то, а следы, нити чтобы растягивались там на все стороны, и другие между собой грызлись по этому поводу. Поэтому мы четко следим за этими событиями, ребят из Киева, Одессы подтянули туда наших под госпиталь, чтобы они там были рядом. То, что между нами — это сели, чай попили, и все. Даже если бы были какие-то вопросы, это все очень просто решается. Мы вместе с украинскими добровольцами, армией боремся против русни, против общего врага — все! Это самое главное, а то что какие-то мелкие вопросы — это не тема, чтобы обсуждать по телевизору. Это же каждый день возникают какие-то вопросы или еще что-то… А враг — это у него такая тактика, они сколько раз по всему миру, и в Турции, и в Азербайджане, и в Европе — засылают своих киллеров, убивают и совсем на других людей это все вешают», — пояснил он.

Чеберлоевский утверждает, что к подобному повороту событий готов каждый, кто стал на путь борьбы с Кремлем. «То, что произошло — мы знали и знаем, на какой дороге, и ожидаем этого каждый день. Ну, а откуда прилетит — этого никто не знает. Поэтому Адаму мы желаем скорейшего выздоровления. Это священный месяц Ромодан — я думаю, Всевышний поможет ему и излечит, и в ближайшем будущем он вернется в строй на свое место. Хорошо, что остался этот киллер жив — хоть раз мы, пожалуй, найдем какие-то ниточки или следы. Мы даже рады, что он остался жив», — заявил командир чеченского батальона.

Муслим пояснил, что обезопасить себя от подобных покушений может только тщательная проверка всех контактов, которые пытаются договориться о встрече. «Когда к нам кто-то едет, мы 1200 раз проверяем, кто, откуда, с чем связан, где работает. Нам такие удочки закидывают каждый день по сотни раз: добровольцы, журналисты, волонтеры, сочувствующие, просто приехать посмотреть. Мы не принимаем людей, которых не знаем хотя бы на 95%. Надо быть осторожным. Когда война закончится, победим — тогда будем снимать фильмы, фотографироваться. Пока не время», — считает он. И признается, что нападавшего на Осмаева ранее не видел и не распознал бы в нем агента Кремля при случайной встрече. «Нет, я о нем ничего не слышал даже до этого времени. Вообще», — заявил Чеберлоевский.