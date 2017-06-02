Командир чеченского батальона имени Шейха Мансура назвал виновника покушения на Осмаева
Муслим пояснил, что обезопасить себя от подобных покушений может только тщательная проверка всех контактов, которые пытаются договориться о встрече.
Муслим пояснил, что обезопасить себя от подобных покушений может только тщательная проверка всех контактов, которые пытаются договориться о встрече.
Ситуация с покушением на жизнь Адама Осмаева и Амины Окуевой является резонансной и может обрасти различными слухами и недостоверными домыслами. На этом в эксклюзивном комментарии ТСН рассказал командир миротворческого батальона имени Шейха Мансура Амир Муслим Чеберлоевский.
«Сейчас все средства массовой информации — и наши, и их — будут расшатывать эту ситуацию, потому что это такая новость, будут все тянуть
Причину, по которой произошло разделение, командир добровольческого подразделения не называет — лишь подчеркивает, что его батальон остался на фронте, а побратимы по батальону имени Джохара Дудаева обещают вернуться в случае активизации боевых действий. «Это их дело. Мы добровольцы, они добровольцы. Моя цель и задача — до конца бить врага и победить. Не уйти, что я отвоевал и все, я уже пенсионер. Я 26 лет воюю с Россией. Я не закончил войну. Моя Чечня оккупирована россиянами. Режим Кадырова сегодня охраняет 100 тысяч российских солдат на территории одной Чечни. Это я не считаю, сколько в Дагестане, Ингушетии,
Он добавил, что разделение произошло еще до смерти Исы Мунаева в феврале 2015 года в Дебальцево. «Мы разделились не после смерти Исы. Иса был жив, это было в Днепропетровске, мы сели, обсудили, у меня свое видение было, у него свое — пожелали друг другу удачи и разделились. Через несколько месяцев Иса погиб. С Адамом никаких движений не было, наоборот, когда Иса погиб, мы туда приехали, помогли, чем могли. Мы разделились, чтобы растянуться, чтобы не быть в одном месте, чтобы врагам не легче было нас найти в одном месте. Чем больше растянемся — тем сложнее им будет», — считает командир батальона имени Шейха Мансура.
«Мы одно целое. Чеченцев и так мало, зачем нам ссориться. У нас там предателей хватает, если нам здесь ссориться — ну, куда уже дальше. Поэтому такого не может быть вообще. Движемся к победе с каждым днем. Понемногу, но движемся», — добавил доброволец.
По мнению Муслима, в покушении на Осмаева может быть заинтересована только одна сторона. «В ФСБ РФ такая тактика, чтобы натворить
Чеберлоевский утверждает, что к подобному повороту событий готов каждый, кто стал на путь борьбы с Кремлем. «То, что произошло — мы знали и знаем, на какой дороге, и ожидаем этого каждый день. Ну, а откуда прилетит — этого никто не знает. Поэтому Адаму мы желаем скорейшего выздоровления. Это священный месяц Ромодан — я думаю, Всевышний поможет ему и излечит, и в ближайшем будущем он вернется в строй на свое место. Хорошо, что остался этот киллер жив — хоть раз мы, пожалуй, найдем
Муслим пояснил, что обезопасить себя от подобных покушений может только тщательная проверка всех контактов, которые пытаются договориться о встрече. «Когда к нам
Международный миротворческий батальон имени Шейха Мансура — это неправительственное добровольное вооруженное формирование, что участвует в войне на востоке Украины и состоит преимущественно из чеченцев, которые эмигрировали из России после