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02:34 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянин Макеев помещен в одиночную камеру в мексиканской тюрьме

Алексей Макеев, которого мексиканские власти обвиняют в умышленном убийстве, проведет в одиночной камере полтора года — весь срок предварительного заключения. Об этом агентству РИА Новости сообщил консул России в Мехико Дмитрий Болбот.

Источник: AP 2017

«Его поместили в одиночку в тюрьме временного содержания Четумаля, как и было установлено судом», — пояснил Болбот, добавив, что следователи в течение трех месяцев должны подготовить материалы для процесса.

В случае обвинительного вердикта россиянину грозит от 25 до 50 лет.
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19 мая несколько сотен человек окружили дом Макеева и напали на него. Один мексиканец был ранен и умер после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы. В ночь на 30 мая Макеев после отказа от операций был выписан из больницы и помещен под стражу, однако позже его вернули в больницу.

Агрессию местных жителей Макеев вызвал тем, что без повода оскорблял людей на улицах, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. Во многих роликах он оскорблял мексиканцев по расовому признаку и демонстрировал свастику.

Своим поведением Макеев известен и в России. О нем снимали телепередачу «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что он психически болен.

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