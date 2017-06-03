Россиянин Макеев помещен в одиночную камеру в мексиканской тюрьме

«Его поместили в одиночку в тюрьме временного содержания Четумаля, как и было установлено судом», — пояснил Болбот, добавив, что следователи в течение трех месяцев должны подготовить материалы для процесса.

19 мая несколько сотен человек окружили дом Макеева и напали на него. Один мексиканец был ранен и умер после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы. В ночь на 30 мая Макеев после отказа от операций был выписан из больницы и помещен под стражу, однако позже его вернули в больницу.

Агрессию местных жителей Макеев вызвал тем, что без повода оскорблял людей на улицах, в том числе женщин и детей, записывал свои действия на видео и выкладывал в интернет. Во многих роликах он оскорблял мексиканцев по расовому признаку и демонстрировал свастику.

Своим поведением Макеев известен и в России. О нем снимали телепередачу «Чистосердечное признание», в которой утверждалось, что он психически болен.