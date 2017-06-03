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02:23 (мск), источник: Интерфакс

В супермаркете на юге Ирана прогремел взрыв

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — Мощный взрыв прогремел в ночь на субботу в иранском городе Ширазе, поступают сообщения о не менее 15 раненых.

По данным местной прессы, взрыв прогремел в одном из супермаркетов в деловом квартале города. Над местом взрыва поднимаются высокие языки пламени.

О причине взрыва пока не сообщается, но, по некоторым данным, речь идет о взрыве газа, а не о теракте.

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