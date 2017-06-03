В супермаркете на юге Ирана прогремел взрыв

По данным местной прессы, взрыв прогремел в одном из супермаркетов в деловом квартале города. Над местом взрыва поднимаются высокие языки пламени.

О причине взрыва пока не сообщается, но, по некоторым данным, речь идет о взрыве газа, а не о теракте.