В супермаркете на юге Ирана прогремел взрыв
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — Мощный взрыв прогремел в ночь на субботу в иранском городе Ширазе, поступают сообщения о не менее 15 раненых.
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — Мощный взрыв прогремел в ночь на субботу в иранском городе Ширазе, поступают сообщения о не менее 15 раненых.
По данным местной прессы, взрыв прогремел в одном из супермаркетов в деловом квартале города. Над местом взрыва поднимаются высокие языки пламени.
О причине взрыва пока не сообщается, но, по некоторым данным, речь идет о взрыве газа, а не о теракте.