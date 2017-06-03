Welt: два сотрудника рок-фестиваля Rock am Ring задержаны по делу о подготовке теракта
По данным газеты, один из взятых под стражу подозревается в связях с исламистами.
По данным газеты, один из взятых под стражу подозревается в связях с исламистами.
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы ФРГ задержали двоих сотрудников фирмы, обслуживающей известный
По ее данным, как минимум один из взятых под стражу подозревается в связях с исламистами. По информации газеты Bild, оба были допрошены стражами порядка.
Ранее один из самых известных в мире
На трехдневный праздник приобрели билеты более 87 тыс. человек. На четырех сценах должны были выступить в общей сложности 85 музыкальных коллективов, в том числе такие известные группы, как die Toten Hosen, Rammstein, System Of A Down.