Экс-главу полиции Обухова арестовали за попытку похищения гражданина РФ

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Начальник Обуховского районного отделения полиции Денис Ярославский, подозреваемый в организации заказного похищения бывшего гражданина РФ, еще в феврале 2017 года подал рапорт об отставке с руководящей должности, сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович в комментарии LIGA.net.

По его словам, с момента подачи рапорта Ярославский не имел никакого отношения к руководству полиции, вместо него был назначен временно исполняющий обязанности начальника.

Жукович добавил, что после отставки полицейский практически все время провел в отпуске и на больничном. Также он сообщил, что полиция проведет служебное расследование в отношении Ярославского.

В то же время сам Ярославский в ходе судебного заседания 2 июня заявил, что «не увольнялся из правоохранительных органов, хотя этого хотят».

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что прокуратура и СБУ задержали группу лиц, которая пыталась похитить бывшего гражданина РФ и переправить его в Россию.

По данным СМИ, злоумышленники пытались похитить и вывезти в РФ владельца Обуховского картонного комбината Владимира Крупчака, у которого якобы образовался карточный долг в $17 млн, однако официально в ГПУ эту информацию не подтверждали.

Впоследствии стало известно, что одним из подозреваемых, которого задержали по этому делу, является начальник Обуховского райотдела Нацполиции Денис Ярославский.

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Как сообщает «Страна», в пятницу, 2 июня, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей троим задержанным подозреваемым в организации попытки похищения владельца Обуховского картонно-тарного комбината, бывшего депутата Госдумы России Владимира Крупчака в обмен на денежное вознаграждение.

Ярославский отрицает наличие состава преступления в своих действиях и называет произошедшее местью со стороны правоохранителей.