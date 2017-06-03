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07:51 (мск), источник: Zakon.kz

На трассе в Костанайской области загорелся пассажирский автобус

Причины возгорания выясняются.

Источник: Zakon.kz

2 июня около 21:45 близ села Семеновка Костанайского района Костанайской области, на автодороге Костанай — Аулиеколь, произошло возгорание маршрутного автобуса Лисаковск-Астана марки «Pegaso 5036», передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как сообщили в ДВД Костанайской области, в ходе проведенного осмотра места происшествия полицейскими обнаружен автобус в сгоревшем состоянии. При пожаре никто из пассажиров не пострадал, все были вовремя эвакуированы.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Причины возгорания выясняются.

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