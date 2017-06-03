На трассе в Костанайской области загорелся пассажирский автобус
Причины возгорания выясняются.
Причины возгорания выясняются.
2 июня около 21:45 близ села Семеновка Костанайского района Костанайской области, на автодороге Костанай — Аулиеколь, произошло возгорание маршрутного автобуса
Как сообщили в ДВД Костанайской области, в ходе проведенного осмотра места происшествия полицейскими обнаружен автобус в сгоревшем состоянии. При пожаре никто из пассажиров не пострадал, все были вовремя эвакуированы.
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Причины возгорания выясняются.