На трассе в Костанайской области загорелся пассажирский автобус

Как сообщили в ДВД Костанайской области, в ходе проведенного осмотра места происшествия полицейскими обнаружен автобус в сгоревшем состоянии. При пожаре никто из пассажиров не пострадал, все были вовремя эвакуированы.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Причины возгорания выясняются.