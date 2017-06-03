Омичка на иномарке сбила 10-летнего велосипедиста
Авария случилась в спальном квартале недалеко от Первомайского рынка.
Авария случилась в спальном квартале недалеко от Первомайского рынка.
В пятницу, 2 июня, около 15:30 на улице Заозёрной столкнулись автомобиль и ребёнок на велосипеде.
Как сообщает УМВД по Омской области, 28-летняя омичка за рулём автомобиля «Хендай Гетц» возле дома № 11а сбила
Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии. Напомним, что правила дорожного движения запрещают пересекать проезжую часть на велосипеде: через дорогу следует идти пешком, ведя велосипед за собой.