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09:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Дом культуры сгорел в одном из поселков в Приморье

Здание долгое время не эксплуатировалось.

Владивосток, 3 июня, PrimaMedia.

Пожарные потушили здание неэксплуатируемого Дома культуры на улице Ленина в приморском поселке Тимофеевка. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Утром 3 июня в 05.57 в пожарно-спасательную службу Ольгинского муниципального района поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом Доме культуры, расположенном в поселке Тимофеевка на улице Ленина.

В 06.07 на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев и приступили к работам по ликвидации пожара. При тушении брандмейстеры столкнулись с открытым горением стен и кровли здания.

В 09.30 пожар был локализован, в 12.50 — ликвидировано открытое горение. Общая площадь возгорания составила 400 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал. Не пострадали от огня и вблизи расположенные объекты. В настоящее время производится осмотр места происшествия. На пожаре задействовано 10 человек личного состава и 4 единицы техники.

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