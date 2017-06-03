Вода снесла мост и затопила дорогу в Приморье

После прошедшего циклона в реках Приморья поднялся уровень воды, сообщат РИА VladNews.

Так между селами Архиповка и Бреевка вода пошла по полям, на прижимах река вровень с дорогой.

Также вода снесла мост за селом Ясное.

В настоящее время существует угроза затопления домов в с. Новомихайловка. В селе уже открыт пункт временного размещения, где могут получить всю необходимую помощь люди, которым пришлось эвакуироваться из своих домов.