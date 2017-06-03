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10:51 (мск), источник: БЕЛТА

Два человека пострадали в Барановичах из-за обрушения грунта в траншее

Инцидент произошел в районе ул. Архитектурной вечером 2 июня при проведении земляных работ по прокладке канализационной трубы.

Источник: БЕЛТА

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека пострадали в Барановичах из-за обрушения грунта в траншее, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел в районе ул. Архитектурной вечером 2 июня при проведении земляных работ по прокладке канализационной трубы. Одного из мужчин успел извлечь хозяин домовладения, второго спасли работники МЧС при помощи шанцевого инструмента. Глубина траншеи — 2 метра.

«Один из пострадавших покинул место происшествия и от госпитализации отказался, второй с травмами различной степени тяжести передан бригаде скорой медицинской помощи», — уточнили в МЧС.

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