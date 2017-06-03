В Омске рухнувший навес песочницы сломал ребра ребенку

Инцидент произошел во дворе дома на ул. Крупской, сообщается в паблике Regik55. Деревянный столб сломался у самого основания, и тяжелая крыша рухнула на ребенка. Отмечается, что мальчик получил компрессионный перелом. А одна из подписчиц в комментариях рассказала, что у мальчика оказались сломаны три ребра.

Как рассказала одна из очевидиц происшествия, в песочнице играли трое детей. Грибок никто из них не трогал. Мама мальчика в это время качала на качеле еще одного своего малыша.

После падения «грибка» мальчику вызвали скорую, которая сообщила о произошедшем в полицию.

Ребенка госпитализировали с переломом трех ребер.

Очевидица отмечает также, что упавший «грибок» и саму песочницу огородили ленточкой.