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10:48 (мск), источник: СуперОмск

В Омске рухнувший навес песочницы сломал ребра ребенку

Вероятно, столб, державший тяжелую крышу, просто сгнил.

Инцидент произошел во дворе дома на ул. Крупской, сообщается в паблике Regik55. Деревянный столб сломался у самого основания, и тяжелая крыша рухнула на ребенка. Отмечается, что мальчик получил компрессионный перелом. А одна из подписчиц в комментариях рассказала, что у мальчика оказались сломаны три ребра.

Как рассказала одна из очевидиц происшествия, в песочнице играли трое детей. Грибок никто из них не трогал. Мама мальчика в это время качала на качеле еще одного своего малыша.

После падения «грибка» мальчику вызвали скорую, которая сообщила о произошедшем в полицию.

Ребенка госпитализировали с переломом трех ребер.

Очевидица отмечает также, что упавший «грибок» и саму песочницу огородили ленточкой.

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