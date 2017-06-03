Жителю Башкирии предъявили обвинение в убийстве ребенка
По решению суда 38-летнего жителя города Белорецка, подозреваемого в убийстве малолетней взяли под стражу. Ему уже предъявлено обвинение.
По решению суда 38-летнего жителя города Белорецка, подозреваемого в убийстве малолетней взяли под стражу. Ему уже предъявлено обвинение.
Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Башкортостану Светлана Абрамова, по версии следствия, утром 3 мая 2017 года девятилетняя жительница города Белорецка ушла в школу из дома. Больше ее никто не видел.
— В ходе проведенного
Сейчас продолжаются следственные действия и
Напомним, пропавшего ребенка почти месяц искали и полицейские, и волонтеры. Преступление получило широкий резонанс в обществе. Сообщалось, что мужчина не был ранее знаком с девочкой или с ее семьей. Сам он женат, нигде не работает.
Похороны жертвы преступления состоялись вчера.