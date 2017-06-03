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10:47 (мск), источник: "Российская газета"

Жителю Башкирии предъявили обвинение в убийстве ребенка

По решению суда 38-летнего жителя города Белорецка, подозреваемого в убийстве малолетней взяли под стражу. Ему уже предъявлено обвинение.

Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Башкортостану Светлана Абрамова, по версии следствия, утром 3 мая 2017 года девятилетняя жительница города Белорецка ушла в школу из дома. Больше ее никто не видел.

— В ходе проведенного следователями-криминалистами осмотра места происшествия на территории одного из домовладений по улице Фурманова города Белорецка 1 июня 2017 года было обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что у девочки имеется открытая черепно-мозговая травма. Характер причиненных телесных повреждений исключает их получение в результате дорожно-транспортного происшествия, уточнила она подробности дела.

Сейчас продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также мотивов совершенного преступления. Назначается ряд экспертных исследований.

Напомним, пропавшего ребенка почти месяц искали и полицейские, и волонтеры. Преступление получило широкий резонанс в обществе. Сообщалось, что мужчина не был ранее знаком с девочкой или с ее семьей. Сам он женат, нигде не работает.

Похороны жертвы преступления состоялись вчера.

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