Ночью в Калининграде загорелся Peugeot
Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02:39.
Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02:39.
В субботу, 3 июня, в Калининграде на улице Житомирская в Ленинградском районе загорелся автомобиль Peugeot. Об этом сообщили в
Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02:39. В машине выгорел моторный отсек, салон и передние колёса. В результате возгорания никто не пострадал, отметили в МЧС.
«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт