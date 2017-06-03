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10:41 (мск), источник: Клопс.ru

Ночью в Калининграде загорелся Peugeot

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02:39.

Источник: Клопс.ru

В субботу, 3 июня, в Калининграде на улице Житомирская в Ленинградском районе загорелся автомобиль Peugeot. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02:39. В машине выгорел моторный отсек, салон и передние колёса. В результате возгорания никто не пострадал, отметили в МЧС.

«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался расчёт пожарно-спасательной части ПСЧ-1 в составе 4 человек и 1 единицы техники», — говорится в сообщении.

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