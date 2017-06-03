Ночью в Калининграде загорелся Peugeot

В субботу, 3 июня, в Калининграде на улице Житомирская в Ленинградском районе загорелся автомобиль Peugeot. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 02:39. В машине выгорел моторный отсек, салон и передние колёса. В результате возгорания никто не пострадал, отметили в МЧС.