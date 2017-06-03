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10:40 (мск), источник: Volga News

Тольяттинец украл из магазина 11 банок кофе

В полицию Тольятти с заявлением обратилась директор одного из магазинов города. Женщина сообщила, что неизвестный похитил из торгового зала 11 банок кофе, после чего скрылся. Нанесенный ущерб составил более двух с половиной тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции отсмотрели материал с камер видеонаблюдения. На записи четко видно, что подозреваемый прячет банки кофе под ветровкой. Опросив кассира магазина, сотрудники полиции составили список примет предполагаемого злоумышленника и передали его всем патрульным экипажам.

Получив информацию по рации о совершенном преступлении, сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на молодого человека, по приметам схожего с подозреваемым. Увидев полицейских, молодой человек попытался убежать, но был остановлен и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При нем находились и похищенные банки кофе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Как установили сотрудники полиции, ранее 29-летний нигде не работающий тольяттинец был судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Похищенное возвращено, сообщает облГлавк.

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