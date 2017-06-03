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10:51 (мск), источник: Мослента

В столичных аэропортах задержаны и отменены более 50 рейсов

В аэропорту Домодедово отменены 17 рейсов, еще 21 задержан.

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Последствия урагана в Москве

В столичных аэропортах задержан 41 рейс, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание». По состоянию на 10:30 по Москве в аэропорту Домодедово отменены 17 рейсов, еще 21 задержан. В аэропорту Шереметьево задерживаются 16 рейсов. Информации об изменениях в расписании Внуково и Жуковском нет.

Уже несколько дней МЧС предупреждает москвичей о неблагоприятных погодных условиях. Днем 1 июня и 2 июня в столичном регионе объявили «желтый» уровень опасности.

Ранее 29 мая на Москву обрушился шквалистый ветер с порывами до 28 метров в секунду. Жертвами в столичном регионе стали 16 человек, более 160 человек пострадали.

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