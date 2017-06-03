В Казани экстренно приземлился борт Москва — Челябинск

(Казань, 3 июня, «Татар-информ»). Сегодня в 8.55 на единый номер вызова экстренных служб 112 от диспетчера международного аэропорта «Казань» о вынужденной посадке самолета, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», следовавший рейсом 1420 по маршруту Шереметьево — Челябинск, экстренно приземлился в Казани по причине плохого самочувствия пассажирки в возрасте 65 лет.