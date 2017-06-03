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12:15 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре посетитель поликлиники ударил врача

В Краснодаре полиция устанавливает обстоятельства конфликта между врачом и посетителем поликлиники.

Инцидент произошел около 19:40 31 мая. Поступила заявка о том, что между врачом и пациенткой поликлиники № 8 на улице Зеленоградской произошел конфликт. Прибывшим полицейским врач рассказала, что к ней обратилась девушка, пожаловавшаяся на проблему с глазом. Во время осмотра между ними возник конфликт. Пациентка вышла из кабинета, потом туда зашел мужчина и ударил врача, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

После этого пациентка и мужчина ушли из поликлиники, забрав с собой медицинскую карту. Полиция начала проверку.

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