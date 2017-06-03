При ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали 22 человека

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.

Авария произошла на 195-м км трассы М-6 ​"Каспий утром 3 июня. По предварительным данным, Lada Largus выезжала с второстепенной дороги и не уступила дорогу пассажирскому автобусу, который следовал по маршруту Элиста-Москва. В результате автобус перевернулся.

Они были доставлены в больницу. Представитель управления МВД Александр Пономарев в беседе ТАСС рассказал, что тяжелых пострадавших нет.

На месте аварии работают сотрудники полиции и МЧС. Как сообщили агентству в правительстве Рязанской области, на место ДТП выехал министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.