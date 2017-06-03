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11:58 (мск), источник: РБК

При ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали 22 человека

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Михайловском районе Рязанской области. В результате погибли двое, пострадали 22 человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Авария произошла на 195-м км трассы М-6 ​"Каспий утром 3 июня. По предварительным данным, Lada Largus выезжала с второстепенной дороги и не уступила дорогу пассажирскому автобусу, который следовал по маршруту Элиста-Москва. В результате автобус перевернулся.

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.

Среди пострадавших — шестеро несовершеннолетних.

Они были доставлены в больницу. Представитель управления МВД Александр Пономарев в беседе ТАСС рассказал, что тяжелых пострадавших нет.

На месте аварии работают сотрудники полиции и МЧС. Как сообщили агентству в правительстве Рязанской области, на место ДТП выехал министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.

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