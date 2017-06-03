Число погибших в ходе протестов в Венесуэле возросло до 63 человек

МЕХИКО, 3 июня. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Число погибших в ходе акций протеста, сотрясающих Венесуэлу с начала апреля, возросло до 63 человек. Об этом сообщила в пятницу вечером (утро субботы мск) генеральный прокурор Боливарианской Республики Луиса Ортега Диас в эфире радиостанции Union Radio. Согласно оценкам надзорного ведомства, почти 1,2 тыс. человек за это время получили ранения.

Прокуратура возбудила почти 3,4 тыс. уголовных дел по фактам различных правонарушений, совершенных во время протестов. К настоящему времени властям удалось задержать более 420 человек, при этом в розыске находятся порядка 40, в том числе 19 сотрудников правоохранительных органов.

Поводом для самых массовых антиправительственных манифестаций в Венесуэле за последние несколько лет послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет. Ситуация обострилась после того, как Мадуро принял решение созвать Конституционную ассамблею, которая может реформировать систему государственного управления и вносить изменения в основной закон страны.