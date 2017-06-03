Генконсул Литвы в РК подозревается в махинациях с визами

51-летний генконсул Литвы Рягимантас Яблонскас был отозван с занимаемой должности еще 23 мая, но до продолжал находиться в Алматы. Яблонскас отозван в связи с тем, что МИД Литвы стало известно о непрозрачной работе генконсула при выдаче виз. И после внутреннего расследования дипломат был отозван.

По словам пресс-атташе, сведения, собранные МИД по Яблонскасу, были переданы департаменту госбезопасности (ДГБ) для оценки этой информации. Если будут обнаружены основания, ДГБ проведет дополнительную проверку, чтобы выяснить, можно ли Яблонскасу продолжать работу в министерстве или знакомиться с секретной информацией.



Яблонскасу 51 год, он работает в МИД Литвы с 1991-го года. Генконсулом в Алматы он был назначен в 2015 году, до этого семь лет являлся заместителем директора департамента МИД по внешнеэкономическим связям.