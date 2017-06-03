Генконсул Литвы в РК подозревается в махинациях с визами
51-летний Рягимантас Яблонскас был отозван с занимаемой должности еще 23 мая.
51-летний Рягимантас Яблонскас был отозван с занимаемой должности еще 23 мая.
Генеральный консул Литвы в Алматы отозван в связи с информацией о непрозрачной работе с визами, сообщает Sputnik.
51-летний генконсул Литвы Рягимантас Яблонскас был отозван с занимаемой должности еще 23 мая, но до продолжал находиться в Алматы. Яблонскас отозван в связи с тем, что МИД Литвы стало известно о непрозрачной работе генконсула при выдаче виз. И после внутреннего расследования дипломат был отозван.
По словам
Яблонскасу 51 год, он работает в МИД Литвы с 1991-го года. Генконсулом в Алматы он был назначен в 2015 году, до этого семь лет являлся заместителем директора департамента МИД по внешнеэкономическим связям.