Автомобиль загорелся в центре Астаны
Автомобиль Audi загорелся в центре Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Автомобиль Audi загорелся в центре Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщают очевидцы, возгорание произошло по улице Кабанбай батыра. По их словам, автомобиль загорелся на ходу.
Водитель выбежал из машины, и к нему на помощь подоспел работник городской службы, которая занимается поливом цветов.
В автомашине находился лишь сам водитель, никто не пострадал. Пожар удалось потушить до приезда пожарных.