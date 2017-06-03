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14:44 (мск), источник: Tengrinews

Автомобиль загорелся в центре Астаны

Автомобиль Audi загорелся в центре Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщают очевидцы, возгорание произошло по улице Кабанбай батыра. По их словам, автомобиль загорелся на ходу.

Водитель выбежал из машины, и к нему на помощь подоспел работник городской службы, которая занимается поливом цветов.

В автомашине находился лишь сам водитель, никто не пострадал. Пожар удалось потушить до приезда пожарных.

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