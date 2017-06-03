Автомобиль загорелся в центре Астаны

Как сообщают очевидцы, возгорание произошло по улице Кабанбай батыра. По их словам, автомобиль загорелся на ходу.

Водитель выбежал из машины, и к нему на помощь подоспел работник городской службы, которая занимается поливом цветов.

В автомашине находился лишь сам водитель, никто не пострадал. Пожар удалось потушить до приезда пожарных.