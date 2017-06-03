Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трамп послал Кремлю второе предупреждение - СМИ
Как распознать рак у членов семьи: инструкция
Переводчики перевели приветствие Путина на ПМЭФ неправильно
Зейналова рассмешила соцсети фотографией «особенной» дочки и мужа
Какие юбки вошли в моду этим летом
«Мерзко!»: Трамп прокомментировал фото с «его» отрезанной головой Президент США отреагировал на «шутку» женщины-комика Кэти Гриффин
«Чудо-женщину» запретили к показу в Ливане
От Лядовой до Бондарчук: звезды на премьере фильма «Нелюбовь»
Названы курорты РФ с самой дешевой арендой жилья
Цены на новостройки в России пошли вверх
Польский эксперт рассказал о пути к развалу Украины – СМИ
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
7 видов туфель, которые сейчас в моде
«Домой, курва!»: толпа поляков жестоко избила украинцев
"Я дочь вора": шутка Лизы Песковой об отце
Новый «Дастер»: опубликованы первые шпионские фото
Абсолютно новая Lada: АВТОВАЗ назвал дату премьеры
Фоторепортажи
10В тени красоты
14События недели в фотографиях
9Теракт в Манчестере
15Последствия урагана в Москве
13:43 (мск), источник: 112.ua

Полиция устанавливает причины пожара на стоянке на Троещине

Предварительно установлено, что в одном из автомобилей сначала произошло задымление, а затем возгорание.

Источник: 112.ua

Полиция устанавливает причины пожара на стоянке на Троещине. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Читайте также
Полиция сообщила подробности стрельбы в Киеве

Устанавливаются причины возникновения пожара, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, четыре иномарки на стоянке на ул. Данькевича в Деснянском районе столицы сгорели полностью, еще четыре — повреждены. Пострадавших нет. Предварительно установлено, что в одном из автомобилей сначала произошло задымление, а затем возгорание. После чего от распространенного огня загорелись рядом припаркованные транспортные средства.

«Правоохранители получили сообщение, что на автостоянке загорелось несколько машин. На место происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа районного управления полиции и работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара», — сказано в сообщении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Три метра в глубину, семь - в ширину: В штабе АТО показали воронки от снарядов, выпущенных боевиками по позициям ВСУ в районе Авдеевки
Путин допустил вмешательство американских хакеров в выборы в США
МО хочет модернизировать вертолеты Ка-52 с учетом опыта в Сирии
Глава Роструда назвал самую нужную для предприятий специальность
Пентагон раскритиковал деятельность Пекина в Южно-Китайском море
Арестован еще один подозреваемый по делу о теракте в Манчестере
В Кардиффе повторится финал Лиги чемпионов 19-летней давности
Четыре атомные подлодки ТОФ модернизируют до 2025 года
Спорт
Мечта Буффона, настоящее и прошлое Зидана. Анонс финала ЛЧ Выделяем главные интриги предстоящего финала Лиги чемпионов
Авто
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу Если водитель пропустит нужный поворот, то ему придется проделать путь длиной от 500 метров до 1 км, чтобы найти нужный съезд
Hi-Tech
Очки со встроенной камерой: шпионский гаджет или нет? Солнечные очки Spectacles со встроенной камерой для трансляции моментов своей жизни появились в России
Кино
Алексей Гуськов снимается вместе с женой в новом фильме В приключенческой комедии «Вечная жизнь» актер исполняет главную роль, а также выступает в качестве продюсера
Недвижимость
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
«Белые пятна» реновации: комментарии юриста
Власти назвали условия расселения девятиэтажек в Москве
Жильцы 70 пятиэтажек проголосовали против реновации
Леди
7 видов туфель, которые сейчас в моде На эти модели стоит обратить пристальное внимание
Дети
СМИ и поклонники подозревают, что Анна Семенович беременна Певицу поздравили с долгожданной беременностью.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь