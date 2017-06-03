Полиция устанавливает причины пожара на стоянке на Троещине. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Устанавливаются причины возникновения пожара, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По данным полиции, четыре иномарки на стоянке на ул. Данькевича в Деснянском районе столицы сгорели полностью, еще четыре — повреждены. Пострадавших нет. Предварительно установлено, что в одном из автомобилей сначала произошло задымление, а затем возгорание. После чего от распространенного огня загорелись рядом припаркованные транспортные средства.