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13:18 (мск), источник: Publika.md

В селе Глинжень Фалештского района в пожаре погибли трехлетние девочки-близнецы

Двое детей погибли этим утром в пожаре в селе Глинжень Фалештского района. Трехлетние девочки-близнецы отравились угарным газом.

Источник: Publika.md

В комнате оставили горящую лампаду.

Родители девочек развелись, мать работала в Кишиневе, а дети жили у бабушки с дедушкой. Те спали в соседней комнате, запах гари их не разбудил.

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«На шкафчике у кровати стояла лампада, а рядом лежали детские игрушки. Они начали тлеть и сильно дымили», — сказал глава управления СЧС Бельц Лилиан Ботнарюк.

Соседи потрясены. Они говорят, что старики были очень заботливыми с девочками.

«Дети ходили в садик. Были здоровыми, послушными, всегда опрятными».

«Это страшная трагедия для родителей и стариков, которые хотели им помочь».

Обстоятельства трагедии выясняет полиция. По данным Службы чрезвычайных ситуаций, с начала года в пожарах погибли четверо детей.

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