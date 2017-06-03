В селе Глинжень Фалештского района в пожаре погибли трехлетние девочки-близнецы

Родители девочек развелись, мать работала в Кишиневе, а дети жили у бабушки с дедушкой. Те спали в соседней комнате, запах гари их не разбудил.

«На шкафчике у кровати стояла лампада, а рядом лежали детские игрушки. Они начали тлеть и сильно дымили», — сказал глава управления СЧС Бельц Лилиан Ботнарюк.

Соседи потрясены. Они говорят, что старики были очень заботливыми с девочками.

«Дети ходили в садик. Были здоровыми, послушными, всегда опрятными».

«Это страшная трагедия для родителей и стариков, которые хотели им помочь».

Обстоятельства трагедии выясняет полиция. По данным Службы чрезвычайных ситуаций, с начала года в пожарах погибли четверо детей.