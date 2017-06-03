Свыше 40 мирных сирийцев погибли при ударах ВВС западной коалиции в Ракке

БЕЙРУТ, 3 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 43 человека, большинство из которых женщины и дети, стали жертвами ударов ВВС коалиции во главе с США в сирийском городе Ракка. Об этом сообщило в субботу информационное агентство SANA.

По его информации, трагедия произошла минувшей ночью. Авиация альянса атаковала здание, где в тот момент находились десятки мирных сирийцев.

Как отмечает SANA, только за прошедший месяц в результате рейдов коалиционных ВВС в районе Ракки и Дейр-эз-Зора погибли свыше 100 человек, в основном женщины и дети, десятки человек пострадали.