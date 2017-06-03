В Кабуле в результате трех взрывов погибли 18 человек
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — В результате взрывов в субботу в Кабуле во время траурной процессии погибли 18 и ранены 12 человек, сообщает министерство здравоохранения Афганистана.
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — В результате взрывов в субботу в Кабуле во время траурной процессии погибли 18 и ранены 12 человек, сообщает министерство здравоохранения Афганистана.
По данным телеканала Tolo News, в районе Сарои Шамоли афганской столицы во время похорон сына заместителя спикера сената Афганистана Салима Изадьяра, погибшего накануне во время демонстрации протеста, прозвучало три взрыва.
Сообщается, что в церемонии похорон принимали участие руководители правительства, в том числе и глава исполнительной власти Абдулла Абдула, сенаторы, депутаты парламента, руководители силовых структур.
Поводом для протестного движения накануне стал террористический акт в Кабуле, произошедший в среду, который унес жизни почти ста человек, ранения получили более 500 жителей. Демонстранты требовали отставки президента, главы исполнительной власти и руководителей силовых структур, которых считают не способными остановить насилие.
В ходе акции протеста произошли столкновения с полицией. Митингующие заявляли, что в результате обстрела полиции накануне погибли семь демонстрантов, однако, по данным медиков «скорой помощи», жертвами стрельбы полицейских стали пять человек, одиннадцать человек были ранены, в том числе и восьмилетний ребенок.