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16:12 (мск), источник: УНИАН

Состояние Адама Осмаева улучшилось — Окуева

Состояние Адама Осмаева, на которого 1 июня 2017 года в Киеве было совершено покушение, улучшилось. Об этом сообщила его жена Амина Окуева в Facebook.

«Только что говорили с Адамом по телефону! Голос бодрый. Уже пытается приподниматься. Скоро надо будет начинать дыхательную гимнастику для восстановления лёгкого, а потом и — бегать», — написала она.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов, добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

«Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет “Глок” и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», — сообщили правоохранители. Осмаева и нападавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали.

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