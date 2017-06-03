Состояние Адама Осмаева улучшилось — Окуева

«Только что говорили с Адамом по телефону! Голос бодрый. Уже пытается приподниматься. Скоро надо будет начинать дыхательную гимнастику для восстановления лёгкого, а потом и — бегать», — написала она.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве было совершено нападение на супругов, добровольцев Осмаева и Окуеву. По данным полиции, мужчина, который назвался иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече.

«Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет “Глок” и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», — сообщили правоохранители. Осмаева и нападавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали.