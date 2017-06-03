Стало известно о втором задержанном у мэрии Новороссийска

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю порталу Юга.ру рассказали, что возле мэрии задержали 21-летнего молодого человека (в здание он не заходил). Он агрессивно себя вел, отказал полицейским, потребовавшим у него документы, и стал размахивать руками.

В отношении молодого человека составили административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ. Суд его арестовал его на пять суток, как и другого участника событий.

Как сообщали Юга.ру, в соцсетях появилось сообщение, что в администрации Новороссийска 2 июня избили мужчину, который пришел подать заявку на митинг против коррупции 12 июня. В группе «ВКонтакте» написали, что с активистом Николаем Ежовым в здание одновременно зашли двое людей — они представились активистами, которые пришли поддержать заявителя. В мэрии они избили Ежова «до потери сознания», разбили вазу и вызвали полицию для задержания парня якобы за порчу имущества.

В МВД рассказали, что из мэрии поступало сообщение о том, что 31-летний мужчина бьет ногами по столу, раскидывает документы. Его задержали, составили протокол по ст. 20.1 КоАП РФ. Суд арестовал его на пять суток.