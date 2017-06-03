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16:01 (мск), источник: РБК

В аэропорту Киева задержали россиянина из списка Интерпола

В киевском аэропорту пограничники задержали россиянина, которого разыскивает Интерпол по подозрению в причастности к деятельности террористической организации. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Источник: РИА "Новости"

База данных Интерпола сработала, когда 33-летний россиянин проходил паспортный контроль. По предварительным данным, он прилетел из Анкары.

Это уже второй случай на этой неделе, когда в киевских аэропортах задерживают россиян.

31 мая сотрудники пограничной службы Украины задержали гражданина России в международном аэропорту «Борисполь». Он также прилетел в Киев из Анкары. Его подозревают в причастности к терроризму.

Инспектор пограничной службы при проверке документов обнаружил, что в паспорте мужчины была заменена фотография.

«В ходе фильтрационных мероприятий правоохранители также выяснили, что лицо является выходцем из Кавказского региона, что в России, и, возможно, причастно к деятельности одной из террористических организаций», — говорилось в сообщении Госпогранслужбы.

Комментарии
1
Родионов Сергей
Хохлы формируют батальоны из игиловцев для войны на Донбассе. Штрафбаты!
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