В Калининграде пенсионера подозревают в серии квартирных краж

В областном центре полицейские задержали 63-летнего пенсионера по подозрению в серии квартирных краж. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчину задержали с поличным, когда он выходил из чужой квартиры на улице Пролетарской. «У подозреваемого изъято всё похищенное имущество, а также специальные приспособления для вскрытия квартир путём подбора ключа», — рассказал заместитель начальника УУР УМВД России по Калининградской области Роман Букреев.

Как выяснилось, мужчина имеет девять судимостей за квартирные кражи. Задержанный провёл в местах лишения свободы 23 года. «В дневное время он особой активности не проявлял, а для того чтобы оставаться незаметным, снимал квартиры в разных районах города», — добавили в полиции.

В отношении пенсионера возбудили дело по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Жителя города поместили в изолятор временного содержания.