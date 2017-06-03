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21:07 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде пенсионера подозревают в серии квартирных краж

Мужчина провёл в местах лишения свободы 23 года.

6
фотографий
6
фотографий

В областном центре полицейские задержали 63-летнего пенсионера по подозрению в серии квартирных краж. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчину задержали с поличным, когда он выходил из чужой квартиры на улице Пролетарской. «У подозреваемого изъято всё похищенное имущество, а также специальные приспособления для вскрытия квартир путём подбора ключа», — рассказал заместитель начальника УУР УМВД России по Калининградской области Роман Букреев.

Как выяснилось, мужчина имеет девять судимостей за квартирные кражи. Задержанный провёл в местах лишения свободы 23 года. «В дневное время он особой активности не проявлял, а для того чтобы оставаться незаметным, снимал квартиры в разных районах города», — добавили в полиции.

В отношении пенсионера возбудили дело по части 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Жителя города поместили в изолятор временного содержания.

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