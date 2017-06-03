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16:47 (мск), источник: 112.ua

В детском приюте в Белгороде-Днестровском зафиксирована вспышка гепатита А, 19 детей в больнице

В детском приюте в Белгороде-Днестровском зафиксирована вспышка гепатита А. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА.

Источник: 112.ua

По состоянию на 3 июня в детском приюте «Центр психолого-социальной реабилитации для детей» уже 19 детей госпитализированы в местную больницу. У трех детей лабораторно подтвержден гепатит А, еще 16 детей остаются под наблюдением врачей. Медики оценивают состояние пациентов как стабильное.

По словам директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Вячеслава Полясного, ситуация не является экстраординарной, а подобные вспышки периодически возникают в учреждениях, где организовано коллективное питание.

«Для локализации и ликвидации вспышки специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, в приюте отобраны образцы питьевой воды, взяты гигиенические смывы с объектов окружающей среды. За детьми, которые контактировали с больными, установлено медицинское наблюдение», — сказал Полясный.

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