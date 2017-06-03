В детском приюте в Белгороде-Днестровском зафиксирована вспышка гепатита А, 19 детей в больнице
В детском приюте в
В детском приюте в
По состоянию на 3 июня в детском приюте «Центр
По словам директора департамента здравоохранения облгосадминистрации Вячеслава Полясного, ситуация не является экстраординарной, а подобные вспышки периодически возникают в учреждениях, где организовано коллективное питание.
«Для локализации и ликвидации вспышки специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, в приюте отобраны образцы питьевой воды, взяты гигиенические смывы с объектов окружающей среды. За детьми, которые контактировали с больными, установлено медицинское наблюдение», — сказал Полясный.