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18:28 (мск), источник: РИА Крым

В Бахчисарае будут судить банду наркоторговцев

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн — РИА Новости (Крым). Бахчисарайский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении трех наркоторговцев, действовавшей в районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, члены организованной преступной группы на протяжении сентября 2015 года — декабря 2016 года незаконно сбывали в Бахчисарайском районе наркотики.

«В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой)», — отметили в пресс-службе.

Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

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