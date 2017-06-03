В Бахчисарае будут судить банду наркоторговцев

По версии следствия, члены организованной преступной группы на протяжении сентября 2015 года — декабря 2016 года незаконно сбывали в Бахчисарайском районе наркотики.

«В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. “а” ч. 4 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой)», — отметили в пресс-службе.

Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.