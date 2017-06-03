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17:58 (мск), источник: РИА Новости

В Сомали совершил аварийную посадку самолет ООН

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Самолет Всемирной продовольственной программы ООН совершил аварийную посадку на юге Сомали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя ООН.

По данным агентства, инцидент с самолетом для чартерных перевозок произошел в провинции Гедо в субботу.

На борту находились четыре человека, в результате аварийной посадки они серьезно не пострадали.

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