В Сомали совершил аварийную посадку самолет ООН
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Самолет Всемирной продовольственной программы ООН совершил аварийную посадку на юге Сомали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя ООН.
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Самолет Всемирной продовольственной программы ООН совершил аварийную посадку на юге Сомали, передает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя ООН.
По данным агентства, инцидент с самолетом для чартерных перевозок произошел в провинции Гедо в субботу.
На борту находились четыре человека, в результате аварийной посадки они серьезно не пострадали.