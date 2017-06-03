Под Воронежем мужчина украл у спящей подруги кольцо, срезав его инструментом

Как выяснилось 53-летняя женщина сначала гуляла со своим 25-летним знакомым и общей подругой. Когда компания пришла домой, и женщина уснула, молодой человек взял специальный инструмент и перекусил им золотое кольцо, которое было на пальце женщины. При этом подруга попыталась остановить его, но он не отреагировал на замечания.

Проснувшись, потерпевшая обратилась в полицию, подозреваемый был задержан и уже дал признательные показания. Уголовное дело на него завели по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время подозреваемый помещен под стражу. Похищенное кольцо было обнаружено в одном из местных ломбардов.