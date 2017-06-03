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20:58 (мск), источник: 36on.ru

Под Воронежем мужчина украл у спящей подруги кольцо, срезав его инструментом

В городе Поворино Воронежской области местная жительница лишилась дорогого золотого кольца, уснув в компании приятеля и подруги.

Как выяснилось 53-летняя женщина сначала гуляла со своим 25-летним знакомым и общей подругой. Когда компания пришла домой, и женщина уснула, молодой человек взял специальный инструмент и перекусил им золотое кольцо, которое было на пальце женщины. При этом подруга попыталась остановить его, но он не отреагировал на замечания.

Проснувшись, потерпевшая обратилась в полицию, подозреваемый был задержан и уже дал признательные показания. Уголовное дело на него завели по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В настоящее время подозреваемый помещен под стражу. Похищенное кольцо было обнаружено в одном из местных ломбардов.

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Под Воронежем мужчина украл у спящей подруги кольцо, срезав его инструментом
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