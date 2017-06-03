Во Львове начали поджигать мусор
КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Во Львове подожгли мусор, пожарные и патрульные прибыли на место происшествия. Об этом сообщает «Варта 1» в Facebook.
КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Во Львове подожгли мусор, пожарные и патрульные прибыли на место происшествия. Об этом сообщает «Варта 1» в Facebook.
«Поджог мусора у Набережного квартала! Пожарная машина и патрульные уже на месте», — говорится в сообщении.
В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину.
Тела трех погибших были найдены в ходе