Во Львове начали поджигать мусор

«Поджог мусора у Набережного квартала! Пожарная машина и патрульные уже на месте», — говорится в сообщении.

В конце мая прошлого года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину.