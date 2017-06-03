В Усть-Каменогорске столкнулись два КамАза
В поселок Белоусовка сегодня утром столкнулись два КамАзма, есть пострадавшие, передает «Устинка Live».
В поселок Белоусовка сегодня утром столкнулись два КамАзма, есть пострадавшие, передает «Устинка Live».
Как сообщили представители ОО «ОСА», кабину одного из грузовых авто от удара расплющило.
«Все живы. Водителя автомобиля, который больше всего пострадал в этом ДТП, зажало, есть травмы, но он родился в рубашке», — рассказали с места происшествия очевидцы.
Сейчас полицейские выясняют, кто из водителей КамАзов виноват в аварии.