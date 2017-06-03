В Усть-Каменогорске столкнулись два КамАза

Как сообщили представители ОО «ОСА», кабину одного из грузовых авто от удара расплющило.

«Все живы. Водителя автомобиля, который больше всего пострадал в этом ДТП, зажало, есть травмы, но он родился в рубашке», — рассказали с места происшествия очевидцы.

Сейчас полицейские выясняют, кто из водителей КамАзов виноват в аварии.