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19:37 (мск), источник: ТАСС

Полиция проверяет ТЦ «Авиапарк» в Москве после обнаружения бесхозной сумки

На месте работают кинологи, в настоящее время они обследуют территорию.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Полицейские проверяют торговый центр на Ходынском бульваре в Москве после обнаружения бесхозного предмета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«В полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета по адресу: Ходынский бульвар, 4. В настоящее время полицейские по данному факту проводят проверку», — сказал собеседник.

По его словам, на месте работают кинологи, которые обследуют территорию.

По данному адресу находится торгово-развлекательный центр «Авиапарк».

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