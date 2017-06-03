Полиция проверяет ТЦ «Авиапарк» в Москве после обнаружения бесхозной сумки
На месте работают кинологи, в настоящее время они обследуют территорию.
На месте работают кинологи, в настоящее время они обследуют территорию.
МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Полицейские проверяют торговый центр на Ходынском бульваре в Москве после обнаружения бесхозного предмета. Об этом ТАСС сообщили в
«В полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета по адресу: Ходынский бульвар, 4. В настоящее время полицейские по данному факту проводят проверку», — сказал собеседник.
По его словам, на месте работают кинологи, которые обследуют территорию.
По данному адресу находится