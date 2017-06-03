Мужчина, устроивший дебош в мэрии Новороссийска, арестован на 5 суток
Попытка согласовать протестный митинг с местными властями обернулась разбирательством в полиции.
Попытка согласовать протестный митинг с местными властями обернулась разбирательством в полиции.
2 июня, около 14:30, в администрацию Новороссийска пришел молодой человек с намерением подать уведомление о проведении митинга 12 июня 2017 года. Его проводили к кабинету управления внутренней политики, поясняя, что уведомление у него примут, но сроки подачи уже прошли. Он начал кричать, махать руками, свалил горшок с цветами в коридоре.
Были вызваны сотрудники полиции, которые составили протокол. Когда молодого человека вывели на улицу, чтобы посадить в полицейский автомобиль, он упал, сказав, что ему стало плохо. Прибывшие на место медики, осмотрев его, сделали заключение, что самочувствие его в норме.
После чего сотрудники полиции отвезли молодого человека в отдел и составили протокол за мелкое хулиганство.
Сегодня, 3 июня, мировой судья вынес ему наказание в виде пяти суток ареста. В настоящее время молодой человек отбывает наказание, сообщили в