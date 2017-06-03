Режим ЧС из-за ураганного ветра введен в двух муниципалитетах Свердловской области

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU — Режим чрезвычайной ситуации в связи с последствиями ураганного ветра введен в Староуткинске и Нижнем Тагиле, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

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В оба муниципалитета выехали представители областного министерства общественной безопасности и министерства энергетики и ЖКХ.

Губернатором Евгением Куйвашевым кабмину поручено «принять исчерпывающие меры по устранению последствий урагана и оказать всю необходимую помощь пострадавшим», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты энергокомпаний сейчас восстанавливают электроснабжение потребителей, прерванное грозой и штормовым ветром. Работы ведутся в оперативном порядке усиленными составами аварийных бригад и спецтехники. В общей сложности от стихии пострадало около 38 тыс. человек.

«Ситуация находится на особом контроле регионального штаба по энергобезопасности. Социально значимые объекты оперативно переводятся на резервные источники электроснабжения, принимаются исчерпывающие меры для подключения жилфонда. В большинстве территорий нарушения устранены и поэтапно запитываются потребители», — приводятся в сообщении слова руководителя штаба, министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.