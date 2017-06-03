В двух муниципалитетах Свердловской области из-за урагана ввели режим ЧС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. В двух свердловских муниципалитетах
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн — РИА Новости. В двух свердловских муниципалитетах
Как сообщалось ранее,
«В Староуткинске и Нижнем Тагиле введен режим чрезвычайной ситуации в связи с последствиями ураганного ветра. В оба муниципалитета по поручению главы региона Евгения Куйвашева незамедлительно выехали представители областного министерства общественной безопасности и министерства энергетики и ЖКХ», — говорится в сообщении.
По данным регионального правительства, без электроснабжения остались около 38 тысяч человек. При этом отмечается, что на большинстве пострадавших территорий нарушения в подаче электричества уже устранены.