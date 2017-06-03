В двух муниципалитетах Свердловской области из-за урагана ввели режим ЧС

Как сообщалось ранее, из-за урагана в Свердловской области погиб один человек. Без света остались граждане в Егоршинском, Ирбитском, Камышловском, Каменском, Нижнетагильском, Невьянском, Красноуральком, Первоуральском, Полевском, Дегтярском, Сысертском, Белоярском городских округах, в городах Ревда, Верхняя Пышма и Слободо-Туринском муниципальном районе.

«В Староуткинске и Нижнем Тагиле введен режим чрезвычайной ситуации в связи с последствиями ураганного ветра. В оба муниципалитета по поручению главы региона Евгения Куйвашева незамедлительно выехали представители областного министерства общественной безопасности и министерства энергетики и ЖКХ», — говорится в сообщении.