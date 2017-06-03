Землетрясение произошло в 10 км от Алматы
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 3 июня 2017 года в 23:57 зарегистрировано землетрясение.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 3 июня 2017 года в 23:57 зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 10 км на
«Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) — 2 балла. Энергетический класс землетрясения 6.3», — говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».
Координаты эпицентра 43.29 градуса северной широты, 76.91 градуса восточной долготы.