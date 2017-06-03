Землетрясение произошло в 10 км от Алматы

Эпицентр землетрясения расположен в 10 км на северо-запад от г. Алматы на территории Алматы.

«Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) — 2 балла. Энергетический класс землетрясения 6.3», — говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Координаты эпицентра 43.29 градуса северной широты, 76.91 градуса восточной долготы.