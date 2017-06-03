Покушение на Осмаева: стрелку объявили о подозрении
КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Злоумышленнику, который пытался убить добровольцев АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, объявлено о подозрении. Об этом сообщила
КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Злоумышленнику, который пытался убить добровольцев АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, объявлено о подозрении. Об этом сообщила
«По согласованию с прокуратурой города Киева
Указано, что действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.
«В настоящее время подозреваемый, который также получил ранения, находится в одной из столичных больниц под усиленной охраной», — добавила
В Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.