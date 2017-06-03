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3 июня, источник: "РИА Новости" Украина

Покушение на Осмаева: стрелку объявили о подозрении

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Злоумышленнику, который пытался убить добровольцев АТО Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву, объявлено о подозрении. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры города Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook.

Источник: "РИА Новости" Украина

«По согласованию с прокуратурой города Киева 03.05.2017 следователем СУ ГУ ЧП в г. Киеве сообщено о подозрении 58-летнему мужчине, который 1 июня 2017 совершил покушение на убийство командира добровольческого батальона им. Джохара Дудаева — Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву», — говорится в сообщении.

Указано, что действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на убийство), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

«В настоящее время подозреваемый, который также получил ранения, находится в одной из столичных больниц под усиленной охраной», — добавила пресс-секретарь.

В Киеве в четверг, 1 июня, из пистолета был ранен Адам Осмаев, который ранее обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.

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